السودان: ضبط أسلحة مهربة على الحدود مع إثيوبيا

الجيش السوداني، أعلن اليوم الأحد، ضبط أسلحة مهربة بمنطقة “الفشقة” الحدودية مع إثيوبيا.

جاء ذلك في بيان نشره الجيش على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”.

وأفاد البيان بضبط “أسلحة مهربة من أحد دول الجوار بمنطقة الفشقة إلى داخل السودان”.

وأضاف الجيش، أن قواته “تمكنت بعد توفر معلومات استخباراتية ومتابعة دقيقة من ضبط الأسلحة، بالمنطقة العسكرية الشرقية”.

ونقل البيان عن قائد المنطقة، العقيد الركن سعد شرف الدين، بأن “انتشار الجيش في الحدود أوقف كثيرا من هذه التحركات”.

وأظهرت صور ومقطع مصور نشرها الجيش رفقة البيان، عددا من المسدسات وصناديق مغلقة، يفترض أن بها أسلحة.

وفي سياق متصل، في 7 مارس الجاري، أعلن الجيش السوداني، ضبط أسلحة “مهربة من إثيوبيا”، بولاية القضارف الحدودية.

ومنذ فترة، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات، حيث أعلنت الخرطوم، في 31 ديسمبر الماضي، سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده بمنطقة “الفشقة”.

وفي 13 يناير الماضي، اتهم السفير الإثيوبي لدى الخرطوم بيتال أميرو، الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل أراضي إثيوبيا، منذ نوفمبر الماضي. وفقا لما ذكرت الأناضول.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 1902، التي وقعت بأديس أبابا 15 مايو من العام نفسه، بين إثيوبيا وبريطانيا ، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.