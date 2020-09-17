السودان.. ضبط 41 شخصا بحوزتهم كمية كبيرة من «المتفجرات»

النائب العام السوداني تاج الدين السر أعلن أمس الأربعاء، أنّ السلطات السودانية اوقفت 41 شخصا لحيازتهم كمية كبيرة من المتفجرات قابلة للاستخدام في اعتداءات.

ونقلت إذاعة “مونت كارلو” عن النائب العام في مؤتمر صحافي بالخرطوم “جرى توقيف 41 متهماً بحيازة مواد متفجرة قادرة على تفجير العاصمة”، وذلك عقب عثور السلطات على كميات كبيرة من المتفجرات.

ومن جانبه، قال جمال جمعة المتحدث باسم قوات الدعم السريع، إن من بين ما تم العثور عليه “اربعة عبوات بها بودرة نترات وهي نفس مادة … تفجير مرفأ بيروت” في أغسطس.

واعتبر أن ما حدث يشكل “تهديدا للأمن القومي السوداني”، مضيفا أن “الكميات التي صودرت قد تتضرر منها دول الجوار”.

وأوضح جمعة انه منذ أغسطس، لاحظت السلطات “تحركات لمجموعات ارهابية”.