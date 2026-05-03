السودان.. ضربة جوية تستهدف منزل قائد عسكري بارز

لقي 17 شخصاً مصرعهم، بينهم اثنان من أشقاء قائد قوات درع السودان أبوعاقلة كيكل، في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف منزله في قرية الكاهلي زيدان بشرق ولاية الجزيرة، جنوب العاصمة الخرطوم، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وبحسب المصادر، استهدف الهجوم منزلاً كان يتجمع فيه عدد من أفراد العائلة وأعوان القائد العسكري، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في موقع الاستهداف.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات داخل المشهد العسكري في السودان، حيث تنشط عدة تشكيلات مسلحة ضمن تحالفات متغيرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

وتعد قوات درع السودان من أبرز التشكيلات التي انضمت إلى الجيش السوداني في أكتوبر 2024، بعد فترة من التحالف مع قوات الدعم السريع خلال مراحل سابقة من النزاع.

ويشغل عزام، شقيق أبوعاقلة كيكل، موقعاً قيادياً بارزاً داخل القوات، حيث يُنظر إليه باعتباره الرجل الثاني في التشكيل الذي أُسس مطلع عام 2022.

وتشير تقارير سابقة إلى أن قوات درع السودان واجهت اتهامات بارتكاب انتهاكات في مناطق مختلفة من ولاية الجزيرة، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف النزاع حول مسؤولية تلك الأحداث.

ويأتي الهجوم الأخير في وقت يشهد فيه التحالف الداعم للجيش السوداني حالة من التوتر الداخلي، خصوصاً بين قوات درع السودان وبعض التشكيلات الأخرى المتحالفة معه.