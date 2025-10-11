السودان.. عشرات القتلى بهجوم على الفاشر وتشاد تطالب بالتحقيق بـ«جرائم الحرب»

قُتل وأصيب العشرات، اليوم السبت، في قصف بطائرة مسيّرة نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، غربي السودان، حسب ما أفادت به مصادر محلية لوسائل إعلام سودانية.

وأكدت المصادر أن إحدى المسيّرات استهدفت مركز إيواء للنازحين المدنيين داخل أحد الأحياء السكنية، ما أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال، في واحدة من أعنف الضربات التي تشهدها المدينة منذ أسابيع.

وتشهد مدينة الفاشر حصارًا خانقًا ونقصًا حادًا في الإمدادات الطبية والغذائية، وسط تدهور إنساني متصاعد، في وقت تُواصل فيه المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

وفي تصريحات رسمية، نفى رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس وجود ما يُسمى بـ”المجاعة” في السودان، مؤكدًا أن “الوضع في بعض المناطق المحاصرة كالفاشر يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي، لكنه لا يصل إلى مستوى المجاعة”، وفق ما نقلته وكالة السودان للأنباء.

في غضون ذلك، أعلن الجيش السوداني عن أول عملية إنزال جوي في الفاشر منذ قرابة 5 أشهر، في محاولة لإيصال مساعدات أو تعزيزات عسكرية، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 260 ألف مدني ما زالوا محاصرين داخل الفاشر، ويُشكّل الأطفال ما يقرب من نصفهم، وسط تحذيرات متكررة من وقوع “فظائع إنسانية” ما لم يتم التحرك العاجل.

تشاد تطالب بالتحقيق بـ«جرائم الحرب»

أصدرت دولة تشاد مذكرة رسمية موجهة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، طالبت فيها بالتحقيق في مزاعم استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية في الصراع المستمر بالسودان منذ منتصف أبريل 2023.

وأكد السفير الأمريكي لدى المنظمة أن اتهامات بلاده للجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيميائية استندت إلى أسس قوية.

ويُعد هذا التحرك هو الأول من نوعه من قبل تشاد بشأن هذا الموضوع، بعدما كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مايو 2024 بعد ثبوت استخدام أسلحة كيميائية.

وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت لموقع “سكاي نيوز عربية” في سبتمبر الماضي أنها تراقب الوضع عن كثب، مشيرة إلى أن أي تحرك من جانبها سيكون مرتبطًا بتقديم طلب من دولة عضو في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

هذا وذكرت تقارير أخرى، بما في ذلك من “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “محامو الطوارئ”، أن هناك دلائل قوية على استخدام الجيش السوداني مواد كيميائية مثل غاز الكلور في مناطق مختلفة من السودان، ما يضع مزاعم “جرائم الحرب” في دائرة الاهتمام الدولي.