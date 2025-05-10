20 قتيلًا و50 جريحاً.. «الدعم السريع» تستهدف سجناً ومستشفى في السودان

في تطور خطير للحرب المستمرة في السودان، استهدفت قوات “الدعم السريع” سجنًا ومستشفى بمدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان باستخدام الطائرات المسيّرة، اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل 20 نزيلًا وإصابة 50 آخرين، جميعهم من المدنيين.

ووفقًا لوزير الثقافة والإعلام السوداني، خالد الأعيسر، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن الهجوم على السجن والمستشفى يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وقال الأعيسر في تصريح لوكالة أنباء السودان (سونا) إن الهجوم وقع باستخدام الطائرات المسيّرة، مؤكدًا أن جميع الضحايا من المدنيين، بما في ذلك النزلاء في السجن.

وأضاف الأعيسر أن ما جرى في سجن مدينة الأبيض يعكس تصاعد العنف في النزاع السوداني، الذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى منذ بداية الحرب بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في أبريل 2023، كما أكد أن استهداف المنشآت المدنية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا أن المستشفيات والسجون تعتبر من الأماكن المحمية بموجب اتفاقيات جنيف.

وكان النزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وميليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) قد أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح ملايين آخرين، مما خلق أزمة إنسانية خانقة في العديد من المناطق السودانية.

وواصلت ميليشيا “الدعم السريع” هجماتها على مواقع استراتيجية ومناطق مدنية، مما أثار القلق الدولي بشأن الوضع الإنساني في البلاد، وتعتبر مدينة الأبيض واحدة من المدن الهامة في الحرب الجارية، كونها تعد مركزًا عسكريًا مهمًا في غرب السودان.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الدولية على الأطراف المتحاربة في السودان، دعت منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وإنهاء الهجمات على المنشآت الصحية والمدنية، ويُتوقع أن يستمر الوضع في التدهور إذا استمر تصاعد العنف في البلاد.