السودان.. عشرات القتلى والجرحى بقصف استهدف «سوقاً شعبياً» في كردفان

ارتفع عدد ضحايا القصف الذي استهدف سوق مدينة غبيش في ولاية غرب كردفان غرب السودان إلى 77 شخصاً بين قتيل وجريح، في واحدة من أكثر الهجمات دموية التي طالت مدنيين خلال الأشهر الأخيرة، وفق ما أفادت به مصادر محلية وطبية نقل عنها موقع “سكاي نيوز عربية”.

وذكرت المصادر أن طائرة مسيّرة يُعتقد أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت، عصر الثلاثاء، السوق الشعبي في مدينة غبيش خلال ذروة ازدحامه بالباعة والمتسوقين، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلاً في الحصيلة الأولية، إضافة إلى إصابة 49 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضافت المصادر أن 9 من المصابين توفوا لاحقاً متأثرين بجراحهم، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 37 قتيلاً، إلى جانب عشرات الجرحى الذين ما زال بعضهم يتلقى العلاج في مرافق طبية محلية.

وأثار الهجوم موجة إدانات واسعة من قوى سياسية ومدنية سودانية، اعتبرت أن استهداف الأسواق والتجمعات المدنية يمثل تصعيداً خطيراً في مسار الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من عامين.

وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان إن طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة السودانية استهدفت سوق مدينة غبيش في لحظة ازدحام شديد بالمواطنين والنازحين من مناطق مختلفة في الولاية، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح.

وأضاف الحزب أن هذا القصف يمثل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني”، داعياً إلى وقف فوري للعمليات العسكرية التي تستهدف المناطق المأهولة بالسكان، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة ضربات مشابهة شهدتها ولايات دارفور وكردفان خلال الأشهر الماضية، وسط تصاعد ملحوظ في استخدام الطائرات المسيّرة في النزاع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ففي العاشر من مايو الجاري، قُتل 15 مدنياً وأصيب 9 آخرون إثر استهداف طائرة مسيّرة لمركبة تجارية على طريق يربط بين جنوب وغرب كردفان، وفق مصادر محلية.

كما شهدت مدينة كتم في شمال دارفور في أبريل الماضي هجوماً بطائرة مسيّرة استهدف حفل زفاف، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال، بحسب تقارير محلية.

وفي مارس، أدى قصف استهدف مستشفى الضعين في شرق دارفور إلى سقوط عشرات الضحايا، في حادثة أثارت إدانات دولية واسعة.

وتتهم منظمات حقوقية أطراف النزاع في السودان بتوسيع نطاق الهجمات الجوية داخل المناطق المدنية، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا وتعطيل الحياة اليومية في عدة ولايات، وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.

وبحسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فقد قُتل مئات المدنيين خلال الأشهر الماضية جراء هجمات بطائرات مسيّرة في مناطق مختلفة من السودان.

ويستمر النزاع في السودان منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مخلفاً عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم حالياً.