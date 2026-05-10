السودان.. عشرات القتلى والجرحى بقصف على كردفان

قتل 15 مدنيًا وأصيب 9 آخرون، بعضهم بجروح خطيرة، جراء قصف بطائرة مسيرة استهدف مركبة نقل تجارية على الطريق الرابط بين ولايتي جنوب وغرب كردفان في السودان.

وأفادت مصادر محلية أن المركبة كانت تقل 37 راكبًا من قرية “خُمي” في جنوب كردفان إلى مدينة أبوزبد في غرب كردفان، حين تعرضت لهجوم من مسيرة تابعة للجيش السوداني.

وأدانت جهات شعبية وسياسية ومدنية سودانية الحادثة، معتبرة إياها امتدادًا للهجمات التي تستهدف المدنيين في إقليمي دارفور وكردفان.

وأشار تحالف “تأسيس” في بيان رسمي إلى أن الهجوم يأتي “ضمن سياسة ممنهجة تنفذها جماعة الإخوان المسلمين عبر ذراعها العسكرية، تستهدف المدنيين العزل والبنى المدنية، بهدف بث الرعب وتوسيع دائرة الحرب والفوضى داخل البلاد”.

وكان الجيش السوداني قد نفذ، في 9 أبريل الماضي، هجومًا بطائرة مسيرة على حفل زفاف في حي السلامة بمدينة كتم بولاية شمال دارفور، ما أسفر عن سقوط 86 شخصًا بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال، وفق مصادر محلية.

كما استهدف الجيش مستشفى مدينة الضعين بولاية شرق دارفور في 20 مارس الماضي، ما أدى إلى مقتل 70 مدنيًا وإصابة نحو 100 آخرين، بحسب تقارير محلية وأممية.

وفي تصريح للأمم المتحدة، قال توم فليتشر، مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، إن أكثر من 700 مدني قتلوا منذ يناير الماضي جراء ضربات نفذتها طائرات مسيرة في السودان.

وتسببت هذه الهجمات الجوية المتكررة في تعطيل الحياة اليومية في مناطق واسعة، خصوصًا في ولايات دارفور وكردفان، اللتين تشهدان مواجهات مستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف، ونزوح ولجوء ملايين الأشخاص، وسط كارثة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ عالميًا.