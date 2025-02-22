السودان.. عشرات القتلى ومئات الإصابات نتيجة تفشّي مرض «الكوليرا»

أكدت منظمات دولية، وفاة نحو 60 شخصا نتيجة تفشي مرض “الكوليرا” من ضمن أكثر من 1200 حالة إصابة وصلت لمستشفى مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض جنوب غرب السودان.

وأعلن مسؤولون صحيون في السودان، رصد أكثر من 400 حالة إصابة بالكوليرا في مدينة كوستي.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية بأن “الزيادة في حالات الكوليرا جاءت نتيجة للنقص في المياه النظيفة بسبب انقطاع التيار الكهربائي”.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، فإن “هجوما بطائرات مسيرة استهدف محطة “أم دباكر” لإنتاج الطاقة الكهربائية، والتي تزود بالتيار مدينة كوستي الواقعة على 275 كيلومترا إلى الجنوب من الخرطوم”، وقال أحد المهندسين “توقفت المحطة عن العمل ويجري تقييم الأضرار”.

وفي وقت سابق، وجهت منظمة الصحة العالمية “نداءا عاجلا لجمع 262 مليون دولار لإنقاذ حياة ملايين السودانيين الذين يواجهون تفشيا واسعا للأمراض المعدية ونقصا حادا في الخدمات الطبية قلص نسبة القادرين على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية إلى17 في المئة فقط من مجمل السكان البالغ تعدادهم نحو 48 مليون نسمة”.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس، في حسابه على منصة “اكس” إن “الصراع المستمر في السودان لقرابة العامين حول البلاد إلى أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة”.

وأوضح أن “الاحتياجات الصحية هائلة، ندعو المانحين إلى الاستثمار في الإنسانية من خلال المساهمة في طلب المساعدة الصحية لملايين السكان”.

هذا “ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير الملايين وأزمة إنسانية حادة، وألحقت الحرب أضرارا هائلة بقطاع حيث توقفت نحو 80 في المئة من المنشآت الصحية عن العمل في المناطق التي طالها النزاع”.

يذكر أن “الكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عن تناول أطعمة أو شرب مياه ملوثة ببكتيريا ضمات الكوليرا، وفق منظمة الصحة العالمية”.