السودان.. قتلى وعشرات الجرحى بقصف لقوات «الدعم السريع» 

قتل 8 أشخاص وأصيب 53 آخرون في قصف مدفعي “لقوات الدعم السريع”، استهدف 3 مناطق في السودان.

وقالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، “إن “قوات الدعم السريع” قصفت أحياء بمنطقتي أم درمان وشرق النيل، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة 43 آخرين”.

وبحسب البيان، “طال القصف محلية كرري بأم درمان، ومحلية شرق النيل التابعة لولاية الخرطوم، وجرى نقل الجرحى إلى 3 مستشفيات”.

وبحسب البيان، “في قصف مماثل “للدعم السريع” على أحياء سكنية بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، قتل 4 مدنيين، وأصيب 10 آخرون بجروح”.

هذا وتفرض “قوات الدعم السريع”، منذ 10 مايو الماضي حصارا على مدينة الفاشر، كبرى مدن إقليم دارفور، ويخوض الجيش السوداني “وقوات الدعم السريع” منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلفت 29683 قتيلا، وبلغ عدد الفارين بسببها أكثر من 14 مليون شخص، 11 مليون نازح داخل البلاد،و3.1 مليون شخص عبروا الحدود إلى دول مجاورة.