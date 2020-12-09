السودان.. قوات الدعم السريع تقبض على مُسلحين سطوا على سفارة أجنبية بالخرطوم

دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع في السودان تمكنت، مساء أمس الثلاثاء من القبض على الجناة الذين سطوا على السفارة الأوكرانية في الخرطوم صباح اليوم نفسه في عملية نهب مسلح.

وأوضح جمال جمعة آدم، الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، في تصريح صحفي أن المعلومات الأولية أفادت بأن منفذي الاعتداء يرتدون زي “عسكريي قوات مسلحة ودعم سريع”، مما استدعى تدخل استخبارات الدعم السريع وملاحقة الجناة.

وأكد المتحدث أن منفذ هذه الجريمة قد انتحل صفة عميد بالقوات المسلحة بهيئة الاستخبارات، ومعه 4 أشخاص منهم اثنان يرتدون زي دعم سريع والآخرون يرتدون زيا مدنيا.

وبلغت قيمة المسروقات 488 ألف جنيه و900 دولار و1000 درهم و1000 جنيه مصري، وقد صاحب عملية القبض على الجناة تبادل لإطلاق النار، نتجت عنه إصابات في صفوف الطرفين.

قوات الدعم السريع تلقي القبض على الجناة في حادثة السطو على السفارة الاوكرانية https://t.co/lNWkotetJa#سونا #السودان pic.twitter.com/7BTaoiQBKS — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) December 8, 2020