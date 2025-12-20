السودان.. قوات «تأسيس» تحرر منطقة في كردفان

أعلنت قوات “تأسيس” عن تحقيقها “انتصارات ميدانية جديدة” وسيطرتها الكاملة على منطقة برنو في ولاية جنوب كردفان السودانية، بعد معارك شرسة خاضتها ضد الجيش السوداني المدعوم بالمدرعات والمدفعية.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع إن القوات الحكومية بادرت بالهجوم على مواقع “تأسيس”، لكن رد الأخيرة كان قوياً وألحق هزيمة كبيرة بالجيش، متسبّباً بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأضاف أن القوات سيطرت على وسط برنو ونشرت ارتكازات عسكرية حولها لتعزيز الانتشار وتأمين المواقع الحيوية، مؤكداً التزام قواته بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية.

وفي خطوة دعم مباشر، أعلنت وزارة الصحة المصرية إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى السودان، شملت أطباء في تخصصات نادرة وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى 200 أسطوانة أكسجين موجهة إلى الولاية الشمالية ومدينة بورتسودان.

وذكر المتحدث باسم الوزارة حسام عبدالغفار أن القافلة الطبية ستبدأ عملها يوم السبت 20 ديسمبر بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية، تأكيداً على الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين المصري والسوداني، وانطلاقاً من دور مصر الريادي في إفريقيا.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في السودان، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مناطق غربي البلاد وتشكيل حكومة منفصلة، الأمر الذي دفع القاهرة إلى إصدار بيان رئاسي شديد اللهجة يؤكد خطوطها الحمراء المتعلقة بوحدة السودان واستقراره وعدم الاعتراف بأي كيانات موازية، مشيراً إلى اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان، وحق مصر في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وفق القانون الدولي لضمان عدم المساس بهذه الخطوط.

كما أعلنت مصر والجزائر رفضهما لأي تدخلات خارجية في الدول الإفريقية، في موقف يعكس تأكيد الدولتين على دعم سيادة واستقرار الدول الإفريقية، ومواصلة العمل لحماية الأمن القومي المشترك في المنطقة.