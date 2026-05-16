السودان.. قيادي منشق يكشف تفاصيل خطيرة داخل «الدعم السريع»

عقد القائد المنشق عن “قوات الدعم السريع” علي رزق الله، المعروف بلقب “السافنا”، مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت في العاصمة السودانية الخرطوم، كشف خلاله عن تفاصيل وصفها بالمثيرة، قال إنها تُطرح لأول مرة أمام الرأي العام.

وخلال المؤتمر، تحدث “السافنا” عن ما وصفه بأسرار تتعلق بتصفية عدد من قيادات “الدعم السريع”، إلى جانب مخططات مرتبطة بمستقبل السودان، وتطورات تتعلق بإصابة قائد القوات محمد حمدان دقلو “حميدتي” ووضعه الصحي، إضافة إلى ما اعتبره حجم تدخلات خارجية في إدارة المشهد.

وقال “السافنا” إن حميدتي تعرض لإصابة سابقة إثر استهداف أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، مشيرًا إلى أنه بات، بحسب تعبيره، “مجردًا من الإرادة الفعلية”، وأن القرار داخل “الدعم السريع” أصبح بيد جهات خارجية.

وأضاف أن أي محاولة من حميدتي للخروج عن هذا المسار، وفق روايته، قد تؤدي إلى تصفيته، على حد قوله.

كما اتهم “السافنا” بوجود عمليات تصفية ممنهجة طالت قيادات بارزة داخل “الدعم السريع”، من بينها قيادات ذكر أسماءها، مشيرًا إلى أنها نُفذت ضمن ترتيبات داخلية مرتبطة بصراعات القيادة.

وتطرق خلال حديثه إلى مقتل القائد المسيري “جلحة”، موضحًا أنه تم استهدافه بطائرة مسيّرة في منطقة كافوري، على حد روايته، وبحسب ما قال إنه بأوامر من عبد الرحيم دقلو.

وفي جانب آخر، أشار “السافنا” إلى وجود دور لشخصيات سياسية سابقة في ترتيب علاقات “الدعم السريع” الخارجية، وذكر اسم حسبو محمد عبد الرحمن بوصفه منسقًا ومستشارًا في هذا السياق.

كما روى تفاصيل خروجه من صفوف “الدعم السريع”، موضحًا أنه غادر عبر الفرقة الرابعة في الضعين بموجب أمر تحرك رسمي، قبل أن ينتقل إلى جنوب السودان ثم الهند، ويعود لاحقًا إلى الخرطوم.

وسلط المؤتمر الضوء أيضًا على أوضاع المعتقلين، حيث تحدث عن معتقل “دقريس”، مشيرًا إلى احتجاز آلاف المدنيين والعسكريين داخله في ظروف وصفها بالكارثية، متحدثًا عن عمليات تصفية داخلية، بحسب تعبيره.

وفي ختام المؤتمر، أعلن “السافنا” عزمه التوجه إلى الميدان في إقليم كردفان، مؤكدًا استعداده للقتال إلى جانب القوات المسلحة السودانية ضد “الدعم السريع” حتى الوصول إلى مناطق في عمق دارفور.

وكانت وكالة “سونا” الرسمية قد نقلت في وقت سابق أن علي رزق الله “السافنا” أعلن انضمامه رسميًا إلى القوات المسلحة السودانية بعد انسلاخه عن “الدعم السريع”، مع تعهده بالمشاركة في العمليات القتالية خلال المرحلة المقبلة.