السودان: لن ننتظر إثيوبيا إلى ما لا نهاية

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 2 مارس 2021 - 15:20 | آخر تحديث: 2 مارس 2021 - 15:23 نُشر: الثلاثاء، 2 مارس 2021 - 15:20
دولي
AFP
سد النهضة

أعلنت الحكومة السودانية أنها لن تنتظر عودة إثيوبيا إلى المفاوضات حول سد النهضة إلى ما لا نهاية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك لوزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، مع نظيرها المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء في القاهرة، أكدت الوزيرة أنه لن يتم انتظار عودة إثيوبيا إلى مفاوضات سد النهضة إلى ما لا نهاية.

وأكدت الوزيرة أنه تم التوافق مع “مصر على أن يكون هناك سقف زمني قبل تحرك آخر في إطار سعي إثيوبيا نحو بدء الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي”.

وتابعت الوزير أن سد النهضة قد يكون مدخل لمزيد من الصراعات في القارة “لكننا نسعى لمنع ذلك”.

وأشارت الوزيرة إلى أن “ملء سد النهضة في المرحلة الثانية بحسب الرؤية الإثيوبية سيهدد حياة 20 مليون سوداني”. وفقا لما ذكرت وكالة “سبوتنيك”.

وفي سياق متصل، لا تزال أزمة سد النهضة مستمرة بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث تستمر إثيوبيا في عدم التوصل إلى حل مرضي لجيمع الأطراف خلال المفاوضات المستمرة بين الدول الثلاث منذ سنوات.

آخر تحديث: 2 مارس 2021 - 15:23
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