السودان.. مجلس حقوق الإنسان يعتمد بعثة مستقلة للتحقيق في فظائع الفاشر

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماعه الجمعة في جنيف، قراراً بالإجماع يقضي بتشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في الفظائع والانتهاكات التي ارتُكبت في مدينة الفاشر غربي السودان، وذلك في خطوة تعكس القلق الدولي المتصاعد إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية هناك.

وجاء اعتماد القرار ساعاتٍ بعد تصريحات المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي ندّد بتصاعد أعمال العنف في الفاشر، واصفاً إياها بأنها “وصمة عار” على المجتمع الدولي الذي فشل في وقفها. وقال تورك إن “بقع الدم التي تلطخ أرض الفاشر صُورت من الفضاء”، مضيفاً أن “وصمة العار أقل وضوحاً لكنها ليست أقل فداحة”.

وأوضح أن التحذيرات المتكررة من الحصار الخانق الذي دفع المدنيين إلى أكل علف الحيوانات وقشور الفول السوداني لم تُلقَ الاهتمام الكافي، مشيراً إلى أن سقوط المدينة في يد قوات الدعم السريع كان سيقود إلى “مذبحة” واسعة.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في السودان بقرار المجلس، مؤكدة أنه أدان بوضوح الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معها في الفاشر ومحيطها، بما يشمل القتل على أساس الهوية العرقية، التعذيب، الإعدامات خارج نطاق القانون، الاحتجاز التعسفي، التجنيد القسري، واستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب. وشددت الوزارة على أن القرار أكد احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه.

كما أثنت الخارجية السودانية على ما تضمّنه القرار من دعوات إلى جميع الأطراف والدول باحترام وحدة السودان ورفض أي محاولات لإنشاء سلطة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وجددت الوزارة موقف الحكومة الرافض لبعض الآليات الواردة في القرار، لكنها أكدت التزامها بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان العاملة في السودان، بما في ذلك المكتب القطري للمفوضية السامية والخبير المعيّن، من أجل رصد الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة للضحايا.

وأشارت إلى أن المكتب القطري يعدّ الآلية الأساسية لرصد الفظائع في الفاشر والانتهاكات الواسعة في بقية ولايات البلاد، بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة.