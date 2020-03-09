السودان .. محاولة فاشلة لإغتيال رئيس الوزراء حمدوك بمنطقة كوبر

نجاة عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال [انترنت]

أفاد التلفزيون السوداني، اليوم الاثنين، بأن رئيس وزراء البلاد عبد الله حمدوك نجا من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم.

وقالت وسائل إعلام سودانية إن محاولة الاغتيال تمت عبر سيارة مفخخة استهدفت موكبه.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في مجلس الوزراء السوداني قوله إن حمدوك نجا من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في العاصمة، فيما أكد التلفزيون الحكومي أنه نقل إلى مكان آمن.

كما نقلت قناة سكاي نيوز عن شهود عيان، إن “الانفجار وقع شرق كبري كوبرى شمال شرق الخرطوم واستهدف سياراتين كانت إحداهما تقل رئيس مجلس الوزراء السوداني مما أدى لإصابة شخص بجروح طفيفة.

من جانبها، أكدت زوجة رئيس الوزراء السوداني أنه لم يصب بأذى في محاولة الاغتيال.

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