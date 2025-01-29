السودان.. مصرع 18 شخصا بتحطم طائرة جنوب البلاد

لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 3 آخرون، اليوم الأربعاء، جراء تحطم طائرة في ولاية الوحدة بجنوب السودان.

وقالت وسائل إعلام سودانية، “إن الطائرة تحطمت أثناء إقلاعها من حقل الوحدة النفطي في جنوب السودان”.

وأوضحت أن “الطائرة كانت تقل 21 شخصا، بينهم طاقمهما، مشيرة إلى أن الطيار ومساعده من بين الضحايا، بينما الأشخاص الـ3 المصابين حالتهم حرجة”.

هذا “وشهد جنوب السودان العديد من حوادث الطائرات خلال العقد الماضي وخاصة في أعوام 2015 و2018، وشهد عام 2021، تحطم طائرتين”.

وفي سبتمبر 2018، توفي 19 شخصا على الأقل عندما تحطمت طائرة صغيرة تقل ركابا من العاصمة جوبا إلى مدينة ييرول، وفي عام 2015، لقي العشرات حتفهم عندما تحطمت طائرة شحن روسية الصنع على متنها ركاب بعد إقلاعها من مطار العاصمة جوبا.

Update: A plane carrying 21 passengers, including the pilot, has crashed while departing from Unity Oil Field, killing 18 people and leaving three others in critical condition.



The pilot and co-pilot are among the dead. pic.twitter.com/Mx74CKWxRO — South Sudan Eagles Media (@ssemtv) January 29, 2025