السودان.. مطالبات بـ900 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي

أعلن برنامج الغذاء العالمي، عن حاجته إلى نحو 900 مليون دولار لعملياته في السودان ودعم الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في الدول المجاورة، بما في ذلك اللاجئين الوافدين حديثًا.

وقال البرنامج في بيان، إنه “يحتاج بشكل عاجل إلى 730 مليون دولار لعملياته في السودان و178.4 مليون دولار لدعم الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في تشاد ومصر، بما في ذلك الوافدون الجدد واللاجئون الحاليون والمجتمعات المضيفة الضعيفة

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 3.3 مليون شخص داخليًا وخارجيًا بسبب الحرب الأهلية المستمرة في السودان.