السودان.. مطالب أمريكية بتصنيف «الدعم السريع» كمنظمة إرهابية

دعا أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتخاذ موقف قوي ضد قوات الدعم السريع بعد سيطرتها على مناطق جديدة في السودان وشنها هجمات على المدنيين.

السيناتور الجمهوري جيم ريش طالب بتصنيف القوات رسمياً كمنظمة إرهابية أجنبية، مؤكدًا أن الفظائع في الفاشر تمثل إرهابًا وإبادة جماعية .

السيناتور الديمقراطية جين شاهين أبدت دعمها المحتمل للقرار بعد دراسة متأنية، في انتظار موقف وزارة الخارجية الأمريكية.

يذكر أن إدارة بايدن قد فرضت في يناير عقوبات على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، واعتبرت أن قواته ارتكبت إبادة جماعية، رغم إنكارها إيذاء المدنيين.

وكان أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات على الفاشر واعتبرها فظائع ضد المدنيين، بما في ذلك الإعدامات والاعتقالات التعسفية، محذرًا من مخاطر انتقامية ذات دوافع عرقية، وداعيًا إلى:

حماية المدنيين ووقف القتال فورًا.

السماح بمرور المساعدات الإنسانية.

استئناف محادثات لتوصّل لوقف شامل لإطلاق النار.

احترام سيادة السودان ووحدته ورفض إنشاء أي سلطة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع.

تجدر الإشارة إلى أن الصراع في السودان بدأ في أبريل 2023 بسبب خلاف حول دمج الجيش وقوات الدعم السريع، وأدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح حوالي 13 مليون شخص، ووصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.