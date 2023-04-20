السودان.. معارك محتدمة في محيط القصر الرئاسي.. والطيران يُنفذ طلعات جوية

تدور في السودان معارك محتدمة تجري في محيط القصر الرئاسي ومقر القيادة العامة وسط العاصمة الخرطوم وذلك بعد تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع الذي يمر بيومه السادس.

وذكرت وسائل إعلام أنّ قوات الدعم السريع تكثف انتشارها بمدينة الخرطوم بحري وفي منطقة حلة حمد المطلة على القصر الرئاسي، وتحاول التصدي لمقاتلات تنفذ طلعات في أجواء مدينة الخرطوم بحري.

وأضافت وسائل إعلام في وقت سابق باندلاع اشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان جنوبي السودان، وأنّ طائرات حربية تحلق في أجواء ولاية الخرطوم مع سماع أصوات إطلاق نار متقطع وسط العاصمة.

وقطعت الاشتباكات هدنة جديدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والتي كان الطرفان قد أعلنا موافقتهما عليها لمدة 24 ساعة بدأت 06:00 من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

ومنذ 15 أبريل الجاري يشهد السودان اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.