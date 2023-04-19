السودان.. معارك محتدمة.. والانفجارات تدوي في مركز العاصمة الخرطوم

لليوم الخامس على التوالي تتجدد في السودان المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بالأسلحة الثقيلة في الجانب الشمالي لمطار الخرطوم الدولي وفي محيط القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي.

ودوت انفجارات قوية في مركز العاصمة الخرطوم، وحلقت طائرات حربية في أجواء العاصمة وجنوب مدينة أم درمان. وتصاعدت أعمدة دخان كثيف من مواقع الاشتباكات في مركز الخرطوم، وأجزاء من حي حلة حمد بمدينة بحري، قبالة القصر الجمهري على الضفة الشمالية لنهر النيل الأزرق.

واندلعت الاشتباكات الجديدة رغم الهدنة التي أعلنها أمس الجيش وقوات الدعم السريع لمدة 24 ساعة، استجابة لدعوات دولية وإقليمية، وااتهم المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبدالله قوات الدعم السريع بعدم إتاحة الفرصة لتنفيد الهدنة وخرقها في الخرطوم ومروي.

وقال عبدالله إنّ الجيش يتصدى لهجوم جديد على محيط القيادة العامة حيث كبد من وصفه بالعدو خسائر كبيرة في الأرواح وتم تدمير عدد من العربات القتالية، مطالبا أفراد الدعم السريع لتسليم أنفسهم.

وكانت قوات الدعم السريع قالت إنّها رصدت هجوما على قواتها في القيادة العامة الجريف-شرق مع بدء الهدنة، موضحة أنّ قوات الجيش تواصل الهجوم بالأسلحة الثقيلة على مواقع تمركز قواتها وتطلق القنابل عشوائيا.