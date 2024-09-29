السودان.. مقتل أكثر من 48 شخصا بقصف لقوات «الدعم السريع»

شنَّت قوات “الدعم السريع” السودانية هجمات عنفة ضد الجيش في العاصمة الخرطوم، ما أدى لمقتل العشرات.

وأفادت صحيفة الأخبار، “بمقتل ما لا يقل عن 48 شخصا خلال يومين من القصف في غرب السودان، خلال المعارك المحتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.

وأكدت الصحيفة أن “القصف المدفعي لقوات الدعم السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو “حميدتي” تسبب في مقتل 30 شخصا وإصابة العشرات في مدينة الفاشر، كما قتلت 18 شخصا في قصف استهدف سوقا في المدينة”.

وكان الجيش السوداني أعلن، يوم الجمعة، “سيطرته بشكل كامل على حي في مدينة بحري المتاخمة للعاصمة السودانية الخرطوم شمالا، وهي المدينة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب”.

هذا وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 ما أسفر عن نحو 13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار.