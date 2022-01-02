السودان.. مقتل شخصين في مظاهرات بالخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان غير الحكومية، hgd,l الأحد، عن سقوط ثاني قتيل في مظاهرات الخرطوم للمطالبة بـ”حكم مدني ديمقراطي”.

وأوضحت اللجنة في بيانين منفصلين، أن القتيل الأول لقى حتفه، إثر “إصابة عنيفة بالرأس” بمدينة الخرطوم خلال التظاهرات والثاني بمدينة أم درمان غربي العاصمة إثر إصابته برصاصة في الصدر، متهمة من وصفتها بـ”السلطات الانقلابية”.

ويرتفع بذلك عدد القتلى منذ أحداث 25 أكتوبر الماضي إلى 56 قتيلا، بينهم 14 منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وفق بيان اللجنة.

وأطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الأحد، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي وسط الخرطوم، بحسب ما أفاد صحافي وكالة الصحافة الفرنسية.

وخرج آلاف السودانيين اليوم للمشاركة في “مليونية الشهداء” للمطالبة بحكم مدني وإدانة العنف الدموي الذي تعرضت له احتجاجات الأسبوع الماضي وأسفر عن سقوط ستة قتلى.

ودعت عدة لجان سودانية تسيطر على عدد كبير من أحياء العاصمة الخرطوم لاحتجاجات جديدة، اليوم الأحد، في محيط القصر الرئاسي.

وكانت تقارير قد أكدت أن العشرات أصيبوا أيضاً، يوم الخميس الماضي، عندما أطلقت السلطات الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق الآلاف الذين تجمعوا عند القصر الرئاسي في الخرطوم.

ويشهد السودان حالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.