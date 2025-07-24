السودان.. مقتل قائد بارز في «الدعم السريع» بغارة جوية للجيش في كردفان

أفادت وسائل إعلام سودانية بمقتل الجنرال التاج يوسف أبوكدير، المعروف بلقبه الحركي “فولجانق”، أحد أبرز قادة قوات “الدعم السريع” في إقليم كردفان، إثر غارة جوية نفذها سلاح الجو السوداني استهدفت تجمعًا لقوات الدعم في مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان.

وبحسب موقع “سودان تريبيون”، فقد جاءت الغارة ضمن تصعيد لوتيرة العمليات الجوية للجيش السوداني خلال الأسابيع الأخيرة في الإقليم، حيث تم استهداف فولجانق أثناء تواجده ضمن وحداته في المنطقة.

وأسفرت الضربة الجوية كذلك عن مقتل اثنين من أبرز قادة المجموعة (13) التابعة لفولجانق، وهما الصادق حميدان حمودي وحسين عيسى، في وقت تصاعدت فيه التوترات الداخلية داخل صفوف “الدعم السريع”، وسط اتهامات لعناصر استخباراتية بالتورط في تسريب معلومات عن تحركات القائد القتيل.

وكان فولجانق يُعد من القادة الميدانيين البارزين في “الدعم السريع”، وقد لعب دورًا محوريًا في الهجمات على مواقع عسكرية استراتيجية في جنوب الخرطوم، منها سلاح الإشارة، وسلاح المدرعات، ومقر شرطة الاحتياطي المركزي. كما ارتبط اسمه بعمليات تهريب الوقود والإمدادات عبر الحدود مع دولة جنوب السودان، عبر سوق النعام الحدودي.

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات حديثة لرئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أكد فيها قدرة القوات المسلحة، بدعم من الحلفاء، على “دحر مليشيا دقلو” في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مع التشديد على أن الحل السياسي يجب أن يكون سودانيًا عبر حوار وطني شامل.

يُذكر أن الحرب بين الجيش والدعم السريع اندلعت في 15 أبريل 2023، وأدت إلى أزمة إنسانية خانقة، ونزوح ملايين المدنيين داخل وخارج البلاد، وسط فشل متكرر لمساعي التهدئة الدولية.

أطباء السودان: قوات الدعم السريع ترتكب جريمة ضد الإنسانية وترتفع حصيلة القتلى إلى 27 في هجوم بريمة رشيد

أعلنت شبكة “أطباء السودان” ارتفاع ضحايا الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على منطقة بريمة رشيد شمال مدينة النهود بولاية غرب كردفان إلى 27 قتيلاً و43 جريحاً بجروح خطيرة.

وقالت الشبكة في بيان رسمي إن الهجوم طال المدنيين العزل داخل منازلهم من نساء وأطفال وشيوخ في مشهد دموي وصفته بأفظع الجرائم ضد الإنسانية.

وأدانت الشبكة هذا الهجوم بشدة، محملة قيادة الدعم السريع المسؤولية الكاملة، ومعتبرة الحادثة جريمة حرب تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً.

وأكد البيان أن المجزرة تمثل امتداداً خطيراً لانتهاكات ممنهجة ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في عدة ولايات وسط صمت محلي ودولي مريب، وطالبت المجتمع الدولي بفرض قرارات عاجلة ضد قيادات الدعم السريع وتصنيفها منظمة إرهابية وفتح ممرات إنسانية لإنقاذ المهجرين قسرياً.

وتشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع خلفت عشرات الآلاف من القتلى وتهجير الملايين من السكان بين نازحين ولاجئين.

السودان تصدر نشرة تحذيرية مبكرة من سيول مفاجئة في كادوقلي بجنوب كردفان

أصدرت وحدة الإنذار المبكر بوزارة الري والموارد المائية السودانية نشرة تحذيرية مبكرة بشأن احتمال حدوث سيول مفاجئة بدرجة خطورة متوسطة في أجزاء من محلية كادوقلي بولاية جنوب كردفان، وذلك خلال الفترة من 22 وحتى 24 يوليو الجاري.

وحذرت النشرة من مخاطر السيول في أربع مناطق، ويبلغ عدد السكان المعرضين للخطر حوالي 1249 شخصاً.

ودعت السلطات السكان إلى تجنب التحرك في المناطق المنخفضة والقريبة من مجاري السيول، والاستعداد لإخلاء المناطق إذا تفاقم الوضع، بالإضافة إلى حماية الثروة الحيوانية والممتلكات، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ.

وزير العدل السوداني: الصين شريك استراتيجي وداعم رئيسي للسودان في المحافل الدولية والإقليمية

أكد وزير العدل السوداني، عبد الله درف، خلال لقائه بالقائم بالأعمال الصيني بالسودان، تشانغ شيانغ، والوفد المرافق له، أن الصين تمثل شريكًا استراتيجيًا وداعمًا قويًا للسودان في المحافل الدولية والإقليمية.

وأوضح الوزير أن اللقاء تناول الاتفاقية الخاصة بإنشاء المنظمة الدولية للوساطة، والتي وقع عليها السودان، مشيرًا إلى أن الاتفاقية خضعت لدراسة دقيقة من قبل إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة العدل، ويُسعى إلى المصادقة عليها في أسرع وقت ممكن.

وأكد درف أن السودان من أوائل الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية، وأن المصادقة عليها ستجعل السودان من الدول المؤسسة للمنظمة، ما سيمكنه من حل القضايا والنزاعات المتعلقة بالمسائل التجارية والاستثمارية من خلال هذه المنظمة.

وأشار إلى أن الإجراءات لاستكمال المصادقة قد اكتملت، حيث سيتم إيداع الاتفاقية يوم الخميس لدى وزير شؤون مجلس الوزراء لتوجيهها إلى رئيس مجلس الوزراء ومن ثم إلى السلطة التشريعية للمصادقة النهائية.

من جانبه، أعرب القائم بالأعمال الصيني عن أمله في تسريع عملية المصادقة على الاتفاقية، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين في المجال العدلي، بهدف المساهمة في انطلاق المنظمة الدولية للوساطة في القريب العاجل.