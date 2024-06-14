السودان.. مقتل قائد لقوات الدعم السريع في الفاشر

قال الجيش السوداني، “إنه قتل علي يعقوب جبريل قائد قطاع وسط دارفور بقوات الدعم السريع خلال معركة في الفاشر”.

وقال البيان: “إن الدعم السريع شنت صباح اليوم هجوما على الفاشر، وأن القوات المسلحة والقوة المشتركة أحبطت الهجوم وكبدتهم خسائر كبيرة تمثلت في مئات القتلى والجرحى من ضمنهم قائدهم المجرم علي يعقوب الذي لقي مصرعه في محاولة الهجوم الفاشلة”.

وأضاف البيان أن “الجيش دمر صادر عشرات العربات القتالية من قوات الدعم السريع”.

هذا وتشهد المدينة الفاشر معاركة عنيفة بدات قبل نحو شهر بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وكان مجلس الأمن الدولي طالب أمس الخميس، “بإنهاء حصار الفاشر من جانب قوات الدعم السريع في السودان، ووضع حد للمعارك حول هذه المدينة الكبيرة في إقليم دارفور، حيث يحتجز مئات آلاف المدنيين، وحظي القرار الذي أعدته المملكة المتحدة بتأييد 14 عضوا في المجلس مع امتناع روسيا عن التصويت، “يطالب بأن تنهي قوات الدعم السريع حصار الفاشر ويدعو إلى الوقف الفوري للمعارك ونزع فتيل التصعيد داخل الفاشر وحولها”.