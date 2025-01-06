السودان.. مقتل وإصابة 40 شخصاً بغارات جنوب الخرطوم

قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب 30 آخرون أمس الأحد في غارات استهدفت جنوب الخرطوم، حسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت غرفة الطوارئ بجنوب الخرطوم، مجموعة تطوعية تقدم المساعدات، في بيان أن ” 10 أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرون، من بينهم 5 حالات أصيبت بحروق من الدرجة الأولى، بعد غارات جوية استهدفت محطة الصهريج في حي مايو، في جنوبي الخرطوم”.

وأكدت الغرفة أن هذه هي المرة الثالثة التي تتعرض فيها منطقة الصهريج لقصف جوي، فقد قتل في شهر ديسمبر الماضي 28 شخصًا وأصيب 37 آخرون، نتيجة قصف مماثل على المنطقة.

وجرى نقل معظم المصابين في الغارات إلى مستشفى بشائر، التي تقع على بعد 4 كيلومترات من موقع الحادث. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وتقع منطقة “جنوب الحزام” تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ بداية الحرب الجارية، وظلت تتعرض باستمرار لقصف من مدفعية الجيش السوداني وطيرانه الحربي، ما أسفر عن قتل العشرات وجرح المئات وسط المدنيين.

وتشتهر منطقة “الصهريج” بتجمّع الأهالي من مناطق مختلفة بغرض التبضع والقيام بأعمال هامشية كبيع الأطعمة والشاي، وفق غرفة طوارئ جنوب الحزام.