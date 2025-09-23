السودان.. مقتل 11 طفل بغارة على مسجد في الفاشر

شهدت مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، مأساة إنسانية جديدة عندما استهدفت غارة جوية بطائرة مسيرة مسجدًا في المدينة أثناء صلاة الفجر يوم الجمعة الماضي ما أسفر عن مقتل 11 طفلاً على الأقل.

ووفقًا لمنظمة اليونيسف، قُتل 11 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا، كما أصيب العديد من المدنيين في الهجوم الذي استهدف مسجدًا في منطقة الفاشر المحاصرة.

وذكرت مصادر محلية أن الهجوم وقع في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة، خلال صلاة الفجر. وأكدت تقارير أخرى أن الهجوم أسفر عن مقتل 70 شخصًا، بينهم ثلاثة أطباء من شبكة أطباء السودان.

الاتهامات طالت “قوات الدعم السريع” بالمسؤولية عن الهجوم، حيث أكدت منظمات إغاثة محلية أن الطائرة المسيرة التي نفذت الهجوم كانت تابعة للقوات الموالية للقائد محمد حمدان دقلو (حميدتي).

في المقابل، وصفت بعض التقارير المحلية الهجوم بأنه “استهداف مدني”، في ظل غياب أي مبرر عسكري للهجوم على مسجد مكتظ بالمدنيين والمصلين.

وأدانت كاترين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، الهجوم في بيان رسمي، معتبرة أن ما حدث هو “عمل صادم وغير معقول”. وأكدت أن الهجوم دمر عائلات سودانية، وقضى على شعور الأطفال بالأمان، في وقت يعاني فيه الشعب السوداني من انعدام الأمن والظروف الإنسانية القاسية.

وقال أنطوان جيرار، نائب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، إن الهجوم يعكس التصعيد الخطير في العمليات العسكرية ضد المدنيين في مناطق مثل الفاشر، مشيرًا إلى استهداف المستشفيات والمساجد، مما يزيد من حدة المعاناة الإنسانية.

هذا واندلع الصراع المسلح في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وخلف أكثر من 40 ألف قتيل، وأدى إلى تشريد أكثر من 12 مليون شخص من ديارهم، وفقًا للمنظمات الإنسانية.

السفير السوداني في واشنطن ينفي مشروع قرار أمريكي لتقييد نشاط السودان الدولي

نفى سفير السودان لدى واشنطن، عبد الله إدريس، صحة الأنباء حول اعتماد الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يلزم الحكومة الأمريكية باستخدام نفوذها لتقييد نشاط السودان في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بحسب ما نقل موقع “المشهد السوداني”.

وأوضح السفير أن مقترحًا تقدمت به نائبة ديمقراطية عن ولاية واشنطن لإدراج تعديل على نص مشروع القرار الخاص بسياسة وزارة الخارجية الأمريكية، تم إسقاطه ولم يُعتمد.

وجاء ذلك في وقت دعت فيه الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر في السودان، يتبعها وقف دائم لإطلاق النار، ثم فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر نحو حكم مدني، وفق بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن “مستقبل الحكم في السودان يقرّره السودانيون عبر عملية انتقالية شاملة وشفافة، لا يهيمن عليها أي طرف من أطراف النزاع”.