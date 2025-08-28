السودان.. مقتل 24 مدنياً وإصابة العشرات بقصف مدفعي في الفاشر

أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 24 مدنيًا وإصابة 55 آخرين، بينهم خمس نساء، جراء قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع استهدف السوق المركزي وحي أولاد الريف في مدينة الفاشر، كبرى مدن دارفور.

وتأتي هذه الهجمة في وقت يشهد فيه الإقليم تصعيدًا خطيرًا للأوضاع الإنسانية والعسكرية، حيث أكدت مصادر عسكرية استمرار الاشتباكات العنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في المناطق الجنوبية والشرقية للفاشر، ما يزيد من حدة التوتر ويفاقم الأزمة الإنسانية في المدينة المحاصرة.

وفي بيانها، حمّلت شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي “كامل المسؤولية” عن استمرار ما وصفته بالجرائم ضد المدنيين، مشيرة إلى أن صمت هذه الأطراف وعجزها عن التحرك أسهما في تفاقم الكارثة.

وطالبت الشبكة بتدخل عاجل وفعال لوقف القصف العشوائي فورًا، ورفع الحصار المفروض على الفاشر، إلى جانب ممارسة ضغوط أكبر على قيادة قوات الدعم السريع من أجل إنهاء ما اعتبرته “عمليات إبادة جماعية وتجويع ممنهج” تستهدف المدنيين.

ويعيد هذا التصعيد المأساوي تسليط الضوء على التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية بدارفور، حيث يواجه السكان أوضاعًا بالغة القسوة نتيجة العنف المتواصل وانعدام الأمن، وسط غياب الحلول السياسية الفعالة لاحتواء الصراع.