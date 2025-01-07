السودان… مقتل 25 شخص بهجمات لقوات «الدعم السريع» في النيل الأبيض

قُتل أكثر من 25 شخصا وأصيب العشرات، في هجوم “لقوات الدعم السريع” على إحدى قرى ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان.

وأفاد تجمع “نداء الوسط”، في بيان له، بأن “قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة دامية بحق أهالي قرية أم كويكة شرقي مدينة الجبلين بولاية النيل الأبيض”.

وأوضح البيان أن “قوات الدعم السريع هاجمت القرية ووجهت نيرانها إلى المواطنين مستهدفةً إياهم بشكل مباشر”، مشيرًا إلى أن القرية “تضم عددا كبيرا من نازحي ولاية سنا (جنوب شرق)، لجؤوا إلى القرية بعد أن هاجمتهم قوات الدعم السريع”.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، صرح في وقت سابق، بأن “ساعة النصر قد اقتربت ووقت الحسم قد أزف ولا نامت أعين الجبناء”.

وبحسب صحيفة “السوداني”، ذكر “البرهان”، أن “الجيش يمضي في طريق النصر”.

هذا “واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وطقوات الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين”.