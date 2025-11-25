السودان.. هدنة إنسانية من «طرف واحد» لمدة 3 أشهر

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، الموافقة على هدنة إنسانية من طرف واحد تمتد لثلاثة أشهر، بهدف حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، في خطوة استجابة للجهود والمطالب الدولية المتكررة.

وجاء إعلان الهدنة في خطاب متلفز لبثه الموقع الرسمي لقوات الدعم السريع عبر تطبيق تلغرام، قال فيه حميدتي: “نعلن الموافقة الفورية على هدنة إنسانية تمتد لثلاثة أشهر، لتعزيز حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات، وفتح بارقة أمل لشعبنا الذي أنهكته هذه الحرب”.

وأشار حميدتي إلى التزام قواته بتسهيل حركة فرق الإغاثة، وحماية المقار والمخازن التابعة للمنظمات الوطنية والدولية، وضمان وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة دون عوائق، وتسهيل عمل الفرق الطبية وفرق الطوارئ، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات المختصة.

كما أعلن إنشاء آلية ميدانية لمراقبة الهدنة، تشرف عليها دول الرباعية الدولية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد، لضمان تنفيذها، مع محاسبة أي فرد يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين.

وأكد وزير الإعلام السوداني خالد الإعيسر، اليوم الثلاثاء، أن إعلان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، يمثل مناورة سياسية تتناقض مع الجرائم التي ارتكبتها قواته على الأرض.

وقال الإعيسر في بيان على منصة “إكس”: “ما أعلنه قائد ميليشيا الدعم السريع بشأن هذه الهدنة لا يعدو كونه مناورة سياسية مكشوفة، تتناقض تمامًا مع الواقع المرير الذي ارتكبته قواته، من حصار المدنيين وتجويعهم وقصف المدن بالطائرات المسيّرة، إلى جرائم مروعة في الفاشر وبارا”.

ودعا المجتمع الدولي للضغط على “قوات الدعم السريع” لتطبيق خارطة الطريق المقدمة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان كوسيلة لإنهاء الحرب.

في السياق، اتهمت دولة الإمارات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بعرقلة جهود وقف إطلاق النار، مطالبة بـ”وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لإنهاء الحرب الأهلية”.

وأكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، أن الوضع الإنساني في السودان يعد من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، مشيرة إلى استخدام وصول المساعدات كسلاح وتجويع المدنيين بشكل متعمد.

وتستمر جهود الرباعية الدولية والاتحاد الإفريقي والدول العربية للتوسط بين الطرفين، إلا أن المفاوضات لم تؤد بعد إلى وقف دائم لإطلاق النار، وسط خلافات واضحة بين البرهان وحميدتي حول مسار العملية السياسية المستقبلية والسلطة المدنية.

ويأتي إعلان هدنة حميدتي بعد تصاعد التوتر بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي، الذي رفض الأسبوع الماضي الورقة الأمريكية المقترحة لوقف إطلاق النار، واصفًا إياها بأنها “أسوأ ورقة وغير مقبولة”، لأنها تلغي وجود القوات المسلحة وتطالب بحل الأجهزة الأمنية، مع إبقاء المليشيات في مناطقها.

وأكد البرهان خلال اجتماع مع كبار ضباط الجيش: “الوساطة إذا كانت ماضية في هذا المنحى فإننا سنعتبرها وساطة غير محايدة”، مشدداً على ضرورة تبني خارطة الطريق التي قدمتها حكومة السودان.