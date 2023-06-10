السودان.. هدنة جديدة تدخل حيز التنفيذ

دخلت هدنة جديدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ صباح اليوم السبت.

وبدأ عند الساعة السادسة من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي للسودان، سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنت الخارجية السعودية توصل الجانبين المتصارعين إليه في جميع أنحاء السودان لمدة 24 ساعة.

ووفق بيان من الوساطة السعودية الأميركية، فإن الاتفاق الجديد هدفه “وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف، والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين، مما يسمح باستئناف مباحثات جدة”.

وقال الجيش السوداني إنه وافق على الهدنة “مراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها شعبنا جراء العمليات الجارية” مشددا على احتفاظه “بحق التعامل مع أي خروقات قد يرتكبها المتمردون” خلالها.

كما تعهدت قوات الدعم السريع بالالتزام التام باتفاق وفق النار بما يخدم أغراض الهدنة وأعربت عن أملها في أن يفي الجيش بتعهداته وعدم عرقلة جهود المساعدات الإنسانية لرفع معاناة المواطنين.

يُشار إلى أنه منذ بدء المعارك في 15 أبريل الماضي، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أبرم الجانبان أكثر من اتفاق لوقف إطلاق النار، سرعان ما كان يتم خرقها.