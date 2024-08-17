السودان.. وفاة أكثر من 300 شخص بمرض الكوليرا

أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 300 شخص في السودان، نتيجة انتشار مرض الكوليرا.

وقالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، إن “الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الأهلية في السودان تؤدي أيضا إلى تفاقم انتشار أمراض منها الكوليرا، إذ تسبب المرض البكتيري في وفاة أكثر من 300 شخص”.

وأضافت هاريس، “إنه تم الإبلاغ عن 11327 حالة إصابة بالكوليرا و316 حالة وفاة، وأن حالات حمى الضنك والتهاب السحايا في ارتفاع أيضا”، مضيفة: “نتوقع أن تكون الأعداد أكثر مما يتم الإبلاغ عنه”.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أطلقت في وقت سابق، “تحذيرا من زيادة مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في السودان، في خضم تدهور الأوضاع الإنسانية بالبلد الذي أنهكته المعارك منذ منتصف أبريل الماضي”.

والكوليرا مرض بكتيري عادةً ما ينتشر عن طريق الماء الملوَّث، وتتسبَّب في الإصابة بإسهال وجفاف شديد.