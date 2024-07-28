السودان.. وفاة 12 شخصا جراء الأمطار والسيول

أعلنت وزارة الصحة السودانية وفاة 12 شخصا في ولاية كسلا جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في عدد من ولايات الشرق.

في الأثناء، نقلت وكالات أنباء عن وسائل إعلام سودانية أن الأمطار الغزيرة غمرت خيام النازحين في 3 من دور الإيواء بمدينة كسلا التي تستضيف عشرات الآلاف من المشردين بسبب الحرب.

وعقد مركز عمليات الطوارئ الصحية اجتماعا طارئا لمناقشة كارثة الأمطار والسيول في ولايتي كسلا والقضارف، برئاسة وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم الذي أكد عقب الاجتماع تسجيل 12 حالة وفاة.

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع استعرض الأوضاع الصحية بالولايات المتضررة من السيول والأمطار، وهي كسلا والقضارف، ووقف على الاستعداد لمجابهة الأمراض الوبائية وتوفير المعينات المرتبطة بالأنشطة المنقذة لاحتوائها، كما وقف على أوضاع دور الإيواء.