السودان.. وفاة 46 شخصاً بسبب «سوء التغذية» والجيش يسيطر على «مطار الفاشر»

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم السبت، وفاة 46 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، بسبب سوء التغذية في ولاية جنوب كردفان، خلال شهري يوليو وأغسطس، في ظل تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية بالمنطقة.

وأشارت الشبكة إلى أن أكثر من 18 ألف امرأة حامل ومرضعة بحاجة ماسة إلى تغذية إضافية وعاجلة، مما ينذر بدخول الأزمة مرحلة بالغة الخطورة، خصوصاً في مدينتي كادوقلي والدلنج، اللتين تعانيان من الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية.

وأكدت الشبكة أن استخدام الغذاء كسلاح حرب يُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القوانين الدولية، مطالبة بضرورة فك الحصار فوراً وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان دخول الغذاء والدواء دون قيود.

ودعت الجهات المحلية والدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والهيئات الإنسانية، إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة النساء الحوامل والمرضعات والأطفال، محذّرة من أن التأخير قد يؤدي إلى كارثة أكبر.

إلى ذلك، أعلنت القوات المشتركة المساندة للجيش السوداني، سيطرتها الكاملة على مطار الفاشر بولاية شمال دارفور، مؤكدة عدم صحة المزاعم التي أطلقتها قوات “الدعم السريع” حول سيطرتها على المطار، في ظل تصاعد العمليات العسكرية بالمنطقة.

وقالت القوات المشتركة في بيان رسمي: “كل ما يروج عن سيطرة الدعم السريع على المطار لا أساس له من الصحة، وإن جميع محاولات الاختراق وزعزعة الأمن فشلت أمام الجاهزية العالية للقوات النظامية”.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة “في كامل الجاهزية لصد أي هجوم جديد”، مؤكدة استمرار العمليات لحماية المنشآت الحيوية في الفاشر ومحيطها.

وتأتي هذه التصريحات وسط اشتداد المواجهات العسكرية في ولاية شمال دارفور، حيث تسعى قوات الدعم السريع للتوسع في المناطق الاستراتيجية، في الوقت الذي تعزز فيه القوات المسلحة السودانية تمركزها في غرب البلاد بعد أشهر من الاشتباكات الدامية.

ويعد مطار الفاشر موقعاً حيوياً في المنطقة، نظراً لاستخدامه في الإمداد العسكري والعمليات الإنسانية، وقد تعرض سابقاً لمحاولات متكررة من قبل الدعم السريع لفرض السيطرة عليه منذ تصاعد الصراع بين الطرفين في أبريل 2023 بعد اندلاع الحرب المفتوحة.

ولا تزال ولاية شمال دارفور تشهد أوضاعاً إنسانية متدهورة مع موجات نزوح كبيرة ونقص في الإمدادات الأساسية، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة للمدنيين.

السودان يتهم الإمارات بتجنيد مرتزقة كولومبيين للقتال في الفاشر

اتهمت وزارة الخارجية السودانية دولة الإمارات مجدداً بتجنيد مرتزقة كولومبيين للمشاركة في القتال بمدينة الفاشر، مطالبة بتنسيق دولي لمواجهة هذه الظاهرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المندوب الدائم للسودان لدى جنيف، السفير حسن حامد، قدم تنويراً مصحوباً بعروض فيديو للمندوب الكولومبي، السفير غوستافو كالون، بحضور مسؤولي البعثتين، مستعرضاً مراحل انخراط المرتزقة في صفوف المليشيا المتمردة بعد تجنيدهم بواسطة الإمارات، مع توثيق تورطهم في الهجمات الأخيرة على الفاشر.

وأكد البيان أن كولومبيا أبدت رفضها وحرجها من الظاهرة، مشيرة إلى أن معظم المرتزقة متفلتون أو مقاتلون سابقون ضمن مجموعات مسلحة كانت تعمل ضد حكومتها، وأن الحكومة الكولومبية تتخذ خطوات تشريعية وقانونية وأمنية للتصدي لهذه الظاهرة، بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قد أعلن في مايو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، متهماً إياها بدعم قوات الدعم السريع في النزاع الداخلي، وهو ما نفته الإمارات بشدة، مؤكدة موقفها الداعي لوقف النار والإغاثة الإنسانية والحكم المدني في السودان.

ارتفاع سعر رغيف الخبز في السودان يثير دعوات واسعة لمقاطعة الشراء

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الولايات ارتفاعاً جديداً في أسعار الخبز، حيث أعلنت بعض المخابز رفع سعر الرغيف من 150 إلى 200 جنيه، ما يعني أن المواطن يحصل على خمسة أرغفة مقابل ألف جنيه فقط، وسط أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد.

وتزامنت هذه الزيادة مع دعوات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي لمقاطعة شراء الخبز احتجاجاً على ما وصفه المواطنون بأنه رفع غير مبرر، وسط اتهامات لأصحاب المخابز باستغلال الأزمة لتحقيق أرباح على حساب المستهلكين.

وأظهرت مقاطع مصورة احتجاجات متفرقة في أحياء الخرطوم، فيما طالبت منشورات السلطات المحلية بالتدخل وفرض رقابة صارمة على الأسعار، وفتح تحقيق شفاف حول أسباب الزيادة المفاجئة، خاصة مع غموض تكاليف الإنتاج الفعلية.

وبرر أصحاب المخابز رفع الأسعار بارتفاع تكاليف المواد الأساسية مثل الدقيق والزيت والوقود، معتبرين ذلك سبباً رئيسياً للتعديل الأخير.

وأكد مراقبون اقتصاديون أن هذه الزيادات المتزامنة قد تزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين، في ظل استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

