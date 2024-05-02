السودان وقطر يتفقان على إنشاء «مصفاة للذهب» في الدوحة

اتفق السودان وقطر على إنشاء مصفاة للذهب في الدوحة، بالتعاون مع رجال أعمال قطريين من أجل معالجة صادرات السودان من المعدن الأصفر.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن “الاتفاق جاء خلال لقاء الفاتح عبدالله يوسف وزير التجارة والتموين، بوزير التجارة والصناعة القطري محمد حمد بن قاسم آل ثاني على هامش اجتماعات النسخة الثالثة للمنتدى الاقتصادي والتعاون العربي مع دول آسيا وأذربيجان الذى استضافته قطر مؤخرا”.

وأكد المسؤولان خلال اللقاء “على أهمية التعاون المشترك بين البلدين فى المجال التجارى واستعرض الجانبين للشراكة بغرض عمليات التصدير”، كما “أكد الوزير القطري استعداد بلاده لتقديم التسهيلات المطلوبة للعمل التجاري”.

هذا واندلعت المعارك في السودان في أبريل الفائت 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وخلّفت آلاف القتلى ونزوح أكثر من 10 ملايين سوداني، عدا عن تأثيرات الحرب الكبيرة على الاقتصاد إذ تسببت بكوارث وجوع في كافة أنحاء البلاد.