السودان ومصر وإثيوبيا.. «اتفاق ملزم» حول سدّ النهضة

أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، اليوم السبت، بأن هناك اتفاق بين الدول الثلاث على أن “تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فوراً بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين والمقترحة من الجانب الإثيوبي”.

وأضافت أنه “تم الاتفاق على أن يتم تأجيل ملء الخزان إلى ما بعد التوقيع على اتفاق”.

هذا ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي قوله: “أجرينا مناقشات مثمرة حول الحلول الإفريقية لأزمة سد النهضة مع مكتب جمعية الاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى إثيوبيا والسودان ومصر”.

وأضاف: “الاتحاد الإفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الإفريقية المهمة”.

وفي بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، قال “إنه تم التوافق بختام قمة إفريقية مصغرة على تشكيل لجنة خبراء حكومية من مصر والسودان وإثيوبيا “لبلورة اتفاق ملزم” حول سد النهضة.