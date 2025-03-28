السودان يتخذ قراراً بشأن «اللاجئين» المتواجدين في ليبيا

بعد استعادة الجيش السيطرة على الخرطوم، أعلن السودان عن اتخاذه قراراً بخصوص مواطنيه المتواجدين في ليبيا.

وذكرت السفارة السودانية في ليبيا، “أنها بدأت حصر المواطنين السودانيين المتواجدين في ليبيا الراغبين في العودة إلى بلادهم”، داعية إياهم إلى “التسجيل لبدء برنامج العودة إلى أرض الوطن”.

وقال السفارة السودانية: “هذه الخطوة تأتي بعد التقدم العسكري الذي حققه الجيش السوداني والقوات المساندة، وعودة الأمن والاستقرار في العاصمة الخرطوم”.

هذا “واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و”قوات الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين”.

بسم الله الرحمن الرحيم الرعايا الكرام بدولة ليبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عساكم جميعا وأسركم الكريمة بخير… تم النشر بواسطة ‏سفارة جمهورية السودان- طرابلس Sudan Embassy in Tripoli‏ في الخميس، ٢٧ مارس ٢٠٢٥