السودان يتعهد بالحفاظ على موارده المائية

تعهد السودان اليوم الخميس، بالحفاظ على موارده المائية، رداً على إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني لسد النهضة.

وقال وزير الري السوداني ياسر عباس في تغريدة على تويتر: “نجدد وعدنا بالحفاظ على مواردنا المائية ووضع مصلحة السودان أولا ودائما وأبدا”.

وأضاف عباس: “إننا نتطلع للمضي قدما في تأهيل مشروعات الري القائمة وبناء مشروعات جديدة تكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان”.

وكانت وزارة الري والموارد المائية السودانية قد أعلنت الثلاثاء الماضي، تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الطاقة والتعدين لوضع سياسات لمجابهة الصيف المقبل الذي يتزامن مع برنامج الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

وحذر وزير الري السوداني ياسر عباس السبت الماضي، من مخاطر ملء خزان سد النهضة الإثيوبي على بلاده.

وقال إن السودان يرى أن أي ملء لخزان السد من جانب واحد في يوليو المقبل سيمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي لبلاده.

وأعرب عباس عن رغبة بلاده في توسيع مظلة التفاوض المتعلقة بالسد بين السودان ومصر وإثيوبيا، مقترحا أن تشمل مع الاتحاد الأفريقي كل من أمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ليتحول دور هذه المؤسسات الأربع من مراقبين إلى وسطاء.

وكانت إثيوبيا قد بدأت في ملء الخزان خلف السد بعد هطول أمطار الصيف العام الماضي على الرغم من مطالب مصر والسودان بضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ملزم بشأن ملء الخزان وتشغيل السد.