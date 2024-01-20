السودان يجمد عضويته في «إيغاد» ويُعلن رفض قرارات القمة الأخيرة   

أعلن السودان، اليوم السبت، تجميد عضويته في المنظمة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا “إيغاد”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان صادر عن الخارجية السودانية قوله إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أبلغ رئيس الدورة الحالية لايغاد قرار حكومة السودان بتجميد عضويتها في المنظمة.

وأفاد البيان أن القرار جاء نتيجة “تجاهل المنظمة لقرار السودان الذي نقل إليها رسميا بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخصه”، وهو ما لم يحدث في قمة المنظمة الاستثنائية التي عقدت بأوغندا الخميس الماضي.

وكانت إيغاد عقدت قمتها في 18 يناير الجاري بالعاصمة الأوغندية كمبالا، وقامت بإدراج بند حول السودان في قمة رؤساء الدول والحكومات الاستثنائية والتي قاطعها السودان.

ورأت الخارجية السودانية أن البيان الختامي لإيغاد حمل عبارات تنتهك سيادة السودان، وقالت إن حكومة السودان غير ملزمة ولا يعنيها كل ما يصدر من إيغاد في الشأن السوداني.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل الماضي سعت إيغاد للضغط على طرفي النزاع العسكري لتوقيع اتفاق وقف اعتداء يسهم في إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين من النزاع وذلك ضمن جهود إقليمية ودولية ترمي لوقف القتال في السودان .

وأقرت خلال قمة طارئة عقدت في 9 ديسمبر الماضي بجيبوتي عقد اجتماع مشترك بين قائدي الجيش والدعم السريع خلال أسبوعين، لكن الخطوة تعذرت لأسباب وصفتها جيبوتي بأنها فنية.

ومنذ 15 أبريل الماضي، يدور نزاع مسلح بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.