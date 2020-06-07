السودان يدعو مصر لإتخاذ موقف بشأن سد النهضة

قالت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، في مقابلة لها عبر التلفزيون السوداني الرسمي مساء أمس السبت، ضرورة تبني مصر والسودان موقف قوي من الملء الأولي لسد النهضة.

وأشارت إلى أن “من حق إثيوبيا بناء السدود داخل أراضيها وفق مبادئ القانون الدولي”.

وأضافت وزيرة الخارجية، أن السودان متمسك برفض مباشرة إثيوبيا بالملء الأولي لسد النهضة؛ ما لم يتم الاتفاق الكامل على مبادئ وقواعد الملء، طبقا لمبادئ القانون الدولي.

وأفادت بأن بناء إثيوبيا للسدود يجب أن يكون وفقا للمواثيق والعهود الدولية والمبادئ، التي تم التوقيع عليها من قبل الدول الثلاث ”السودان ومصر وإثيوبيا“.

وأشادت الوزيرة السودانية بدور الوسيط الأمريكي ممثلا في البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث وتسهيل الوصول إلى نقاط التقاء، مشيرة إلى أن الوسيط الأمريكي كان يتابع الملف بصورة لصيقة ويظهر اهتماما كبيرا لإحداث التوافق.

ودعت وزيرة الخارجية السودانية، الوسيط الأمريكي إلى الاستمرار في جهوده الرامية للوصول بهذه الأزمة إلى نهايات مرضية للأطراف الثلاثة.