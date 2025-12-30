السودان يرسل برقية مواساة لـ«المنفي» بوفاة رئيس أركان الجيش

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تعزية ومواساة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، إثر حادث تحطم الطائرة الليبية في تركيا، الذي أسفر عن وفاة رئيس أركان الجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد علي الحداد، والوفد المرافق له.

وجاء في نص البرقية: “تلقيت ببالغ الأسى نبأ تحطم الطائرة الليبية في تركيا، والذي أسفر عن وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه، وأنني أتقدم إلى فخامتكم، ومن خلالكم إلى الشعب الليبي الشقيق، بخالص العزاء وصادق المواساة في هذا المصاب الأليم، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرهم ومحبيهم الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ الشعب الليبي الشقيق من كل شر. إنا لله وإنا إليه راجعون”.