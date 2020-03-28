السودان يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

رجلان سودانيان قدما إلى الخرطوم من دولتين أجنبيتين خلال الأسبوع الماضي [انترنت]

أكدت وزارة الصحة السودانية،اليوم السبت، تأكيد حالتين جديدتين مصابتين بمرض الكورونا ليرتفع عدد الحالات في السودان إلى 5 حالات.

وقالت وزارة الصحة في بيان صباح اليوم أنه “قد تم قبل قليل تأكيد حالتين إضافيتين أثبت الفحص المعملي بأنهما مصابتين بمرض الكورونا المستجد المسمى (كوفيد 19) والمريضين هما رجلان سودانيان قدما إلى الخرطوم من دولتين أجنبيتين خلال الأسبوع الماضي”.

وكان السودان فرض حظر التجوال في جميع المدن من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا ابتداء من الثلاثاء الماضي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بقرار من مجلس الأمن والدفاع.

كما أعلن رئيس المجلس السيادي السوادني، عبد الفتاح البرهان مجموعة من الإجراءات في إطار مواجهة الدولة لتفشي فيروس كورونا المستجد، وأعلن عن إنشاء صندوق قومي للدعم لمجابهة مخاطر أزمة كورونا، موضحا أن “الصندوق سيكون مفتوحاً لجميع أبناء الوطن في الداخل والخارج للإسهام في تحقيق أهدافه”.

وعالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 590 ألف إصابة، و27 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 130 ألف.

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