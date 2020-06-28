السودان يشدّد الإجراءات الأمنية تحسباً لمظاهرات 30 يونيو

تحسبا لمظاهرات أغلقت السلطات السودانية، أمس السبت، الشوارع المؤدية للقيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، وشددت إجراءاتها الأمنية بعد دعوات لتنظيم مظاهرة مليونية الثلاثاء المقبل.

ومنذ أسبوع تصاعدت دعوات من قبل أحزاب وتيارات إسلامية، للمشاركة في موكب احتجاجي السبت للضغط على الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك لتقديم استقالتها.

وعززت قوات الأمن وجودها في شوارع الخرطوم ونشرت أعدادا كبيرة من قوات الشرطة لحماية المباني الحكومية، وبدأت حملة تفتيش وقائي تحسبا للمظاهرات التي دعت لها أطراف سياسية مثل “تجمع المهنيين”، و”تنسقية لجان المقاومة”.