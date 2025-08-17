السودان يطلق مبادرة «العودة الطوعية» من ليبيا

أعلنت القنصلية العامة السودانية في بنغازي، ليبيا، اليوم الأحد، عن إطلاق مبادرة “العودة الطوعية” للسودانيين الراغبين في العودة إلى بلادهم، مؤكدة أن ذلك جاء “بعد التحسن المطّرد في الأوضاع الأمنية وزيادة رغبة المواطنين السودانيين في العودة”.

وأوضحت القنصلية أنها بدأت باستقبال طلبات العودة عبر رابط إلكتروني مخصص، إضافة إلى التسجيل المباشر لدى ممثلي الجاليات السودانية في عدد من المدن الليبية، من بينها المرج، البيضاء، شحات، القبة، درنة، طبرق، البريقة، أجدابيا، الواحات، الكفرة، سبها، والجفرة. وأكدت القنصلية على وجوب مراجعة الراغبين الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

من جانبها، رصدت منظمة الهجرة الدولية عودة نحو 1.1 مليون نازح داخلياً إلى ديارهم في السودان، خلال الفترة من 18 ديسمبر 2024 حتى 28 مايو 2025، منهم 80% عادوا إلى ولاية الجزيرة، والبقية إلى الخرطوم ومناطق أخرى.

ويشهد السودان استمراراً لأزمة النزوح، إذ لا يزال هناك 10.1 ملايين نازح داخلياً، وسط توقعات بارتفاع الأعداد نتيجة هجمات قوات “الدعم السريع” على مدينة الفاشر بشمال دارفور وقرى شمال وغرب كردفان، ما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من السكان.

كما يستضيف السودان أكثر من 613 ألف لاجئ من جنوب السودان، معظمهم في ولاية النيل الأبيض، مقيمين في 10 مخيمات رئيسية، منها خور الورل وأم صقور والجمعية، فيما يتواجد البقية في المناطق الحضرية.

ويذكر أن الحرب في السودان اندلعت في 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة، أبرزها العاصمة الخرطوم، مخلفة مئات القتلى والجرحى بين المدنيين، فيما فشلت الوساطات العربية والأفريقية والدولية في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

رئيس الوزراء السوداني يوجه رسالة للشعب الكولومبي لوقف تجنيد المرتزقة في دارفور

وجه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس اليوم الأحد رسالة باللغة الإسبانية إلى الشعب الكولومبي، دعا فيها إلى وقف تجنيد المرتزقة وإرسالهم إلى دارفور، مشيدًا بالنداء الذي أطلقه رئيس وزراء كولومبيا لإنهاء هذه الممارسات.

وقال إدريس في رسالته: “انطلاقًا من روح الإبداع والتضامن والالتزام بالسلام، يأتي هذا النداء للوقوف معنا بثبات من أجل إنهاء الحصار على مدينة الفاشر ووقف تجنيد المرتزقة وإرسالهم إلى أرضنا”.

وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى مساهمات العالم الناطق بالإسبانية في الفنون والأدب من خلال أعلام مثل بيكاسو ونيرودا وغارسيا ماركيز وفارغاس يوسا.

وكانت الحكومة السودانية قد كشفت سابقًا عن مشاركة مرتزقة من كولومبيا في الحرب الجارية في البلاد، من خلال القتال ضمن صفوف الدعم السريع، معتبرة أن هذه الظاهرة تهدد السلم والأمن في الإقليم والقارة الإفريقية.