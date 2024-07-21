السودان يعتزم التحرك ضد «الدعم السريع» عبر المحاكم الدولية

توعد وزير العدل السوداني، معاوية عثمان محمد خير، اليوم الأحد، قوات الدعم السريع بملاحقتها عبر المحافل والمحاكم الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا» أن تصريحات وزير العدل جاءت خلال لقاء جمعه بوالي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد لازرق ضمن برنامج زيارته للولاية برفقة وكيل الوزارة هويدا علي عوض الكريم.

وأوضح الوزير السوداني أن الوزارة عكفت على مراجعة ، وتعديل كافة التشريعات التي صدرت مؤخرا حتى تتواءم مع المرحلة المقبلة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتعلقة باللجان الفرعية المنتظمة في الولايات المتعلقة بالاتجار بالبشر ومتابعة سير القضايا الدولية.

وتأتي خطط وزارة العدل السودانية لملاحقة الدعم السريع في المحافل الدولية بعدما دعا قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مجلس الأمن الدولي إلى تعليق عضوية السودان في الأمم المتحدة، مبررا ذلك بـ«عدم وجود حكومة شرعية في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر»، على حد زعمه.