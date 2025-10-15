السودان يعزز شراكاته الإستراتيجية.. دعم مصري وتعاون نفطي مع روسيا

شهدت العلاقات السودانية–المصرية مرحلة متقدمة، حيث أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين خلال استقباله رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مؤكدًا دعم مصر الكامل لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضها أي محاولات تهدد أمنه أو تماسكه الوطني.

من جانبه، أعرب البرهان عن تقديره العميق للدعم المصري المستمر، مشددًا على دوره في جهود السودان لاستعادة الأمن والاستقرار.

وشهد اللقاء مناقشة ملفات مهمة، أبرزها الأزمة السودانية، حيث جرى التأكيد على أهمية اجتماع الآلية الرباعية المزمع عقده في واشنطن، بهدف التوصل إلى نتائج ملموسة لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار، بالإضافة إلى قضية مياه النيل ورفض أي إجراءات أحادية على النيل الأزرق، في إطار تطابق المواقف بين البلدين بشأن سد النهضة الإثيوبي.

على الصعيد الاقتصادي، يسعى السودان لتعزيز شراكاته الدولية في قطاع الطاقة، حيث أعلن وزير الطاقة والنفط السوداني، المعتصم إبراهيم، عن تعاون مع روسيا لزيادة الإنتاج النفطي، تطوير الحقول، وتوسيع قدرات الطاقة الكهربائية، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية والمتجددة.

وشدد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم على أهمية الشراكة مع روسيا لتلبية احتياجات السودان المتزايدة من النفط والغاز، وتحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذا السياق، تشارك السودان ضمن فعاليات المنتدى الدولي “أسبوع الطاقة الروسي” في موسكو، بمشاركة 85 دولة، لبحث تحولات الطاقة العالمية وتعزيز الأمن الطاقوي، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، ما يعكس جهود الخرطوم لتأمين مستقبل طاقوي مستدام وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.

السودان.. سلسلة غارات بطائرات مسيرة تستهدف أم درمان وسط توتر أمني مستمر

شهدت مدينة أم درمان شمالي الخرطوم اليوم الأربعاء سلسلة من الغارات الجوية نفذتها طائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية تابعة للجيش السوداني، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة وتصاعد أعمدة الدخان في عدد من الأحياء، بحسب ما أفادت صحيفة “الراكوبة نيوز”.

ولم تُعرف بعد الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الغارات، كما لم تصدر بيانات رسمية حول حجم الخسائر البشرية أو المادية.

وأشار شهود عيان إلى تحليق عشرات الطائرات المسيّرة فوق أم درمان والخرطوم بحري، تزامنت مع انفجارات عنيفة في محيط معسكر سركاب العسكري ومناطق أخرى شمال أم درمان.

ووفق المصادر المحلية، شملت الغارات طائرات استراتيجية وانتحارية، ما يعكس تصاعدًا نوعيًا في طبيعة الهجمات واستهداف مواقع عسكرية حساسة داخل العاصمة. واستمرت عمليات التحليق المكثف نحو ثلاث ساعات، شملت مناطق واسعة، بما فيها أحياء سكنية، وأدت إلى حالة فوضى وارتباك بين القوات العسكرية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل النزاع الدامي المستمر منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع تحت قيادة محمد حمدان دقلو، مع تزايد استخدام الطائرات المسيّرة في العمليات العسكرية، ما يزيد تعقيد المشهد الأمني في البلاد.