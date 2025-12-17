السودان يغرق في العنف.. 150 ألف قتيل ونحو 12 مليون نازح

دعا المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، محذرا من استمرار أعمال القتل على أساس عرقي ووصفها بأنها جرائم شنيعة تستوجب المساءلة والعدالة.

وأكد قرقاش أن ما يحدث في السودان، من الفاشر إلى ود مدني، يعكس أهوال حرب أهلية مستمرة تتطلب تدخل عاجل لوضع حد للعنف وحماية المدنيين.

وأشار في منشور على منصة إكس إلى أن الحل الوحيد يكمن في وقف شامل لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب انتقال سلس إلى حكومة مدنية مستقلة وفق ما نص عليه بيان الحوار الرباعي.

وكان أعلن قائد الجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، استعداده للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الدائرة في السودان، وذلك خلال زيارة رسمية إلى الرياض بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق ما ذكرته وسائل إعلام غربية.

وأكد البرهان في بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية حرص السودان على التعاون مع الرئيس ترامب، ووزير خارجيته ماركو روبيو، ومبعوثه للسلام مسعد بولس، ضمن الجهود الرامية لتحقيق السلام ووقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتزامن ذلك مع نشر تحقيق مشترك لشبكة CNN ومؤسسة Lighthouse Reports الإخبارية الاستقصائية، كشف عن أدلة على استهداف ممنهج للمدنيين في ولاية الجزيرة على أساس عرقي خلال العمليات العسكرية التي نفذها الجيش السوداني وحلفاؤه في مناطق ود مدني.

وأظهرت التحقيقات أن العمليات تضمنت العنف العرقي والقتل الجماعي، مع إلقاء الجثث في القنوات ودفنها في مقابر جماعية، فيما أفادت مصادر متعددة أن أوامر هذه الحملة صدرت عن قيادة القوات المسلحة السودانية.

وأكدت الشبكة أن الحرب في السودان أوقعت خسائر بشرية هائلة، حيث يعتقد أن أكثر من 150 ألف مدني لقوا حتفهم، فيما نزح نحو 12 مليون شخص قسراً، كما تعاني مناطق عديدة من المجاعة.

وأشار تحقيق CNN إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت أيضا فظائع وصلت مستويات غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة، بينما وصف أحد أعضاء بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان أعمال الجيش في بعض المناطق بأنها إبادة جماعية قد ترقى إلى تطهير عرقي، وهي جريمة حرب محتملة.

في السياق نفسه، أكد مسؤول أميركي لـ”سكاي نيوز عربية” أن البيت الأبيض على علم باستعداد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان للتعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب، مشددا على أن مسؤولية الموافقة على هدنة إنسانية تقع على عاتق الجيش وقوات الدعم السريع دون شروط مسبقة.

نزوح جماعي للمدنيين من هجليج إلى كوستي بعد سيطرة قوات الدعم السريع على غرب كردفان

وصل نحو 1850 نازحًا من منطقة هجليج بولاية غرب كردفان إلى مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض، جنوبي السودان، بعد رحلة نزوح شاقة استمرت تسعة أيام، وذلك عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأن حاكم ولاية النيل الأبيض قمر الدين محمد فضل المولى استقبل النازحين فور وصولهم، موضحة أن العدد يشمل 1850 شخصًا ينتمون إلى 337 أسرة.

وتم تسكين النازحين مؤقتًا في مقر استراحة السكة الحديد بمدينة كوستي، حيث شملت الترتيبات تجهيز موقع الإيواء، ونصب خيام إضافية، بالإضافة إلى توفير وحدة علاجية ومطبخ جماعي لتقديم الوجبات.

وأشارت مفوضة العون الإنساني بولاية النيل الأبيض لمياء أحمد عبد الله إلى أن المنظمات الوطنية والمجتمع المدني وعددًا من المتطوعين شرعوا في تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية والخدمات الصحية للنازحين، لضمان توفير احتياجاتهم الأساسية خلال فترة الإيواء المؤقتة.

ويأتي هذا النزوح بعد إعلان قوات الدعم السريع في الثامن من ديسمبر الجاري سيطرتها على منطقة هجليج وحقلها النفطي، مؤكدة أنها تؤمّن المنشآت النفطية الحيوية في المنطقة.