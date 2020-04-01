عربي ودولي

السودان يغلق سفارته في القاهرة إلى أجل غير مسمى

عين ليبيا | نُشر الأربعاء، 1 أبريل 2020 - 12:28
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عربي ودولي
رفضت الخرطوم فتح المعبر البري [انترنت]

أعلنت وزارة الخارجية السودانية إغلاق سفارتها في القاهرة إلى أجل غير مسمى، بعد اقتحامها من قبل رعايا غاضبين، أمس الثلاثاء، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ “سودان تربيون” إن مجموعة من السودانيين ادعوا انهم من العالقين على الحدود هاجموا مباني السفارة طلبا لمساعدات مالية قالوا إن السفارة تجاهلت منحها لهم.

ونقلت وكالة الأنباء “سونا” عن القائم بالأعمال في السفارة السودانية بالقاهرة، خالد إبراهيم، قوله: “السفارة استطاعت بدعم من حكومة السودان، وعدد من أفراد الجالية والناشطين، بتوفيق أوضاع عدد كبير من العالقين في منطقة السباعية بمصر، وكان قد جرى ترتيب لإجلاء العالقين في منطقة السباعية إلي أسوان”.

وأضاف أن وفدًا برئاسة القنصل العام سافر إلى أسوان، وتم استئجار شقق هناك لإيواء العالقين، إلا أن السلطات المصرية رأت أن الأفضل ترحيلهم إلى القاهرة، وشرعت السفارة في ذلك، وظلت تستقبل الواصلين إلى القاهرة، وتوفر لهم السكن، وتقدم لهم الدعم المطلوب ماديا وعينيا.

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وأدى قرار اغلاق المعبر البري بين مصر والسودان لتفادي جائحة كورونا الى تضرر ما لا يقل عن 1080 سوداني كانوا في طريقهم الى الخرطوم وتقطعت بهم السبل عند منطقة السباعية القريبة من أسوان.

ورفضت الخرطوم فتح المعبر البري، مؤكدة أنها أرسلت دعما ماليا لسفارتها في القاهرة للتكفل بإعاشة المتأثرين سلبًا بقرار الإغلاق إلى حين انتهاء أزمة كورونا واستئناف الحركة برا مع مصر.

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