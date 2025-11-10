السودان ينسحب من مؤتمر دولي ويؤكد استمرار صادراته الزراعية

انسحب وفد السودان من أعمال الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الرياض، مقاطعا التصويت على اعتماد المرشحة الإماراتية شيخة ناصر النويس أمينا عاما للمنظمة للفترة 2026–2029.

وجاء انسحاب الوفد السوداني بعد إلقاء وزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الإعيسر كلمة بلاده أمام الجمعية العامة، حيث غادر الوفد القاعة مباشرة قبل انعقاد الجلسة الثانية المخصصة للتصويت، مؤكداً رفض السودان اختيار رئيس للمنظمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار الإعيسر إلى أن الدمار الذي أصاب قطاع السياحة في السودان جاء نتيجة اعتداءات ميليشيا الدعم السريع المدعومة من قوى إقليمية وخارجية، وأسهمت هذه الدول في تمويل وتغذية آلة الحرب التي دمرت مقدرات الشعب السوداني وبلاده، التي تُعد من أكثر الدول امتلاكاً للمقومات السياحية والمعالم التاريخية والمحميات الطبيعية.

وأعرب الإعيسر عن شكر بلاده للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً على تنظيم واستضافة أعمال الدورة، مشدداً على أهمية استغلال مثل هذه المحافل لإيصال رسائل إلى دول العالم لحثها على الوقوف إلى جانب السودان ومناصرة قضاياه العادلة.

وفي سياق متصل، أكد السفير الروسي لدى الخرطوم أن السودان يواصل تصدير المنتجات الزراعية رغم استمرار القتال، وأن البلاد لا تتعرض للمجاعة، مبيناً أن أي نقص في الغذاء يعود إلى أعمال المتمردين الذين ينهبون المحاصيل ويعطلون المعدات الزراعية في المناطق التي يسيطرون عليها.

وأفاد بأن السودان ما زال يصدر الفول السوداني والسمسم والذرة الرفيعة والماشية، مشيراً إلى أن المزاعم حول المجاعة مصطنعة من قبل الجهات التي تسعى لتوفير ذريعة للتدخل في الصراع الداخلي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحرب في السودان اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى نزوح أكثر من ثمانية ملايين شخص وانهيار النظام الصحي وانتشار الأمراض، لكنه لم يؤثر على استمرار صادرات السودان الزراعية.