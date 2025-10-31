أزمة النفط تتفاقم.. السودان يعلق تصدير نفط الجنوب بسبب هجمات «الدعم السريع»

أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية اليوم الجمعة، عن إيقاف عبور نفط جنوب السودان بشكل فوري عبر الأراضي السودانية، إلى جانب إغلاق المنشآت النفطية المشتركة في منطقة هجليج.

وقالت الوزارة، وفق تقارير إعلامية سودانية، إن القرار جاء عقب سلسلة هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع واستهدفت منشآت حيوية في حقل هجليج النفطي، الذي يعد من أهم مناطق إنتاج النفط في السودان وجنوب السودان، ويقع قرب الحدود بين البلدين.

وتعود أهمية منطقة هجليج إلى دورها الاستراتيجي في صناعة النفط، حيث تم إنشاء المنشآت خلال تطوير قطاع النفط السوداني في تسعينيات القرن الماضي، وكانت نقطة انطلاق رئيسية لعمليات الضخ والتكرير والنقل، ويشكل نفط جنوب السودان أحد أهم موارد الدخل في الدولة، إذ يعتمد على تصدير النفط عبر أنابيب تمر بحقول الإنتاج جنوب البلاد وتتجه شمالاً إلى موانئ السودان على البحر الأحمر.

ومنذ استقلال جنوب السودان عام 2011، احتفظ السودان بحقوق رسوم عبور النفط، وتستفيد الدولتان من بعض المنشآت المشتركة مثل حقل هجليج، الذي يُعتبر نقطة استراتيجية لمعالجة وتخزين النفط.

غير أن النزاع الداخلي الأخير في السودان وتصاعد أعمال قوات الدعم السريع جعل المرافق النفطية أهدافاً للهجمات، مما شكل خطراً مباشراً على الإنتاج والتصدير الحيوي للنفط، ليس فقط للسودان، بل أيضاً لجنوب السودان الذي يعتمد بشكل شبه كامل على عبور النفط عبر الأراضي السودانية.

ويتوقع أن يؤدي إيقاف عبور النفط بشكل فوري إلى تأثير سلبي مباشر على دخل جنوب السودان، وقد يفاقم الأوضاع الاقتصادية هناك، فيما قد تشمل تداعيات الإغلاق شركات الطاقة العالمية العاملة في المنطقة وعمليات توريد النفط. ويُعد هذا الإجراء مؤشراً على تصعيد خطير في الأزمة السودانية وانعكاسها على العلاقات الإقليمية والجوار بين الخرطوم وجوبا.