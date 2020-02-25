السودان.. يوقف 243 شخصاً تم تجهيزهم كمرتزقة لليبيا

قوات الدعم السريع تحبط عصابة تهريب مرتزقة لليبيا [انترنت]

أعلنت قوات الدعم السريع التابعة للقوات المسلحة السودانية، أنها أحبطت عملية تهريب 243 شخصا إلى ليبيا، خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وذكر المتحدث باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة في ورشة عمل بالعاصمة الخرطوم، يوم أمس،أنه جرى خلال الشهر الماضي “توقيف 243 شخصا تم تجهيزهم في دارفور لتهريبهم إلى ليبيا، للعمل في صفوف الحركات المسلحة كمرتزقة، مقابل عائد مادي مغرٍ يتم تسليمه لأهاليهم”، وفق وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

وأشار جمعة إلى وجود تحديات ومخاطر تواجه قوات الدعم السريع في الصحراء، أثناء مكافحة الإتجار بالبشر، مشددا على أن “هذا النوع من الإتجار يجب مكافحته، لأن الضحايا يتعرضون لممارسات غير أخلاقية ولابتزاز من قبل العصابات”.

يشار إلى أن تقريرا للأمم المتحدة كشف خلال الشهر الجاري، أن مقاتلين من جماعات مسلحة من إقليم دارفور غرب السودان، يقاتلون في صفوف مليشيات حفتر.

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